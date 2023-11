Joss Ackland é morto: la star di Arma Letale 2 aveva 95 anni

L'attore britannico Joss Ackland, famoso per le sue partecipazioni da caratterista a film come Arma Letale 2, Caccia a Ottobre Rosso e Misfatto bianco è scomparso all'età di 95 anni. Come si legge su The Hollywood Reporter, Ackland è morto pacificamente di vecchiaia domenica mattina, circondato dalla sua famiglia.

A confermare la notizia è stato l'amico e rappresentante Paul Pearson:"È stato lucido, erudito e dispettoso fino alla fine. Gli volevo profondamente bene e per me è lui il motivo per cui abbiamo la parola 'magnifico' nel dizionario".



BBC ha descritto così Joss Ackland:"Con la sua voce distintiva e la sua presenza imponente, Ackland ha apportato un'intensità e una gravitas uniche ai suoi ruoli. Sarà ricordato come uno degli attori britannici più talentuosi e amati".



Oltre ai suoi ruoli cinematografici già menzionati, Ackland era noto per le sue partecipazioni a Stoffa da campioni - film del quale nel 2019 è stato annunciato un reboot su Disney+ - Un mitico viaggio e nel film tv Daisies in December. Nel corso della propria carriera ha recitato con star del calibro di Sean Connery, Maggie Smith, Judi Dench ed Emilio Estevez.



Prima che la sua carriera decollasse tra gli anni '70 e '80, Ackland recitò in parecchie pièce teatrali come Enrico IV, nel ruolo di Falstaff.



