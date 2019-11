Josh Trank supporta Peyton Reed come regista del reboot Marvel Studios dei Fantastici 4

A quasi cinque anni dalla fallimentare iterazione cinematografica dei Fantastici 4 a firma Josh Trank, proprio il regista del super-criticato cinecomic targato 20th Century Fox ha voluto scrivere via Letterboxd una sua recensione del film, parlando del flop e dando il suo appoggio a Peyton Reed (Ant-Man) come regista del reboot Marvel Studios.

Dice Trank nella recensione: "Mi aspettavo fosse molto peggio del previsto. L'ho visto l'ultima volta due settimane prima che uscisse nelle sale, ed ero anche in uno stato d'animo pesantemente traumatizzato. Perché? Eh, teniamocelo per un altro momento. Ad ogni modo, ecco la recensione: grande cast. Sono tutti grandi attori e nel complesso, da qualche parte, c'è un film. E quel cast marita di essere in QUEL film. Tutti coloro che hanno lavorato a Fantastic 4 volevano fare QUEL film. Ma alla fine... non è quello che è uscito".



Continua: "Ho girato il film che meritavano? Sinceramente? Non lo so proprio. Posso dire questo: ci sono DUE film differenti in competizione per emergere in un unico film. C'è un #Releasethetrankcut da qualche parte? Oh, non importa, non sono mica Zack Snyder. Lui è un regista leggendario, iconico, fantastico che è in circolazione da quanto io facevo ancora il liceo. Io? Quando ho girato Fantastic 4 avevo 29 anni e mi sono ritrovato a lavorare in una situazione più complicata di qualsiasi altra situazione un regista alla sua seconda prova cinematografica possa trovarsi. Detto questo, non me ne pento".



E alla fine suggerisce che il buon Peyton Reed di Ant-Man sarebbe la scelta migliore e ottimale per rilanciare i Fantastici 4 al cinema, guidato inoltre dalla lungimirante visione di Kevin Feige.