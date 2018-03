Josh Trank "rimuove" Fantastic Four dalla sua 'filmografia' su Instagram

In attesa di un loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe in seguito all'accordo Disney-Fox,tornano a far parlare, seppur indirettamente, di loro sul web 'grazie' al regista

Dopo i primi due film di Tim Story, che furono dei discreti successi al box-office, la Fox ha reboottato i Fantastici Quattro nel 2015 affidando la regia di un nuovo film di origini, titolato Fantastic Four - I Fantastici Quattro, a Josh Trank. Il film, però, criticato sin dalle prime notizie di casting, fu un vero flop al botteghino; Trank, amareggiato dal risultato, rilasciò una serie di tweet lasciando intendere che lo studio aveva interferito nel suo film e che "una versione migliore" della pellicola non avrebbe mai visto la luce del giorno grazie alla Fox.

Tre anni dopo, Trank torna a far parlare di sé. Sul suo profilo Instagram, dove nella descrizione ha messo in lista i film da lui diretti come Chronicle e Fonzo, il filmaker ha rimosso completamente Fantastic Four sostituendolo con una serie di asterischi. Insomma, sembra ormai chiaro che Trank stia cercando di dimenticare il film, una vera macchia nel suo curriculum, e, forse, lanciare una frecciatina nei confronti della Fox.

Intanto i fan del quartetto aspettano un reboot targato Marvel Studios che potrebbe essere possibile dopo la finalizzazione dell'accordo Disney/Fox.