Josh Trank durissimo contro il suo film Fantastic Four: 'Abbiamo sprecato un grande cast'

Nel corso di una recente intervista, nella quale ha anche sponsorizzato il regista di Ant-Man, Peyton Reed, come futuro autore dei Fantastici 4 MCU, ha anche commentato il suo celebre - ma per i motivi sbagliati - Fantastic Four.

Uno dei motivi principali per cui il film venne realizzato fu la necessità, da parte della Fox, di conservare i diritti di sfruttamento cinematografico sui personaggi, che avrebbe perso in caso di inutilizzo: soprattutto per questo il progetto fu accelerato e Trank, che ha rivisto il film, per la prima volta dall'uscita, insieme a Letterboxd per recensirlo (gli ha assegnato 2 stelle), ha dichiarato:

“Mi aspettavo che fosse molto peggio di quanto non sia. Non lo vedevo letteralmente da tipo due settimane prima che uscisse. Avevamo un ottimo cast, ma lo abbiamo sprecato. Nel film ci sono solo grandi attori, e nel complesso c'è un film lì dentro, da qualche parte. E quel cast meritava di essere in QUEL film. Tutti quelli che hanno lavorato su Fant4stic volevano chiaramente fare quel film in particolare. Ma…. alla fine ... il film che è uscito fuori, non era QUEL film."

Josh Trank ha anche confermato che, durante la produzione, ha dovuto affrontare una discreta quantità di interferenze da parte dello studio, precisando che il prodotto finale è la versione combinata di più montaggi dello stesso film.

"Quello che posso dire è che ci sono DUE film diversi in competizione fra loro in questo film.".

A questo proposito, il regista ha tirato in ballo il movimento #ReleaseTheSnyderCut.

“Esiste un #releasethetrankcut? Non mi importa, a dire il vero. Non sono Zack Snyder. Zack Snyder è un regista leggendario, iconico e leggendario che ammiro da quando facevo il fottuto liceo. Al tempo di questo film io avevo 29 anni, ero alla mia seconda regia, in una situazione più complicata di qualsiasi cosa un regista alla sua seconda volta dovrebbe vivere. Mi sono buttato e, detto questo, non me ne pento."

Dopo il fallimento commerciale, Josh Trank tornerà con Fonzo, un film basato su Al Capone con protagonista Tom Hardy. Per altri approfondimenti, guardate la prima foto ufficiale.