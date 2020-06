Josh Trank, caos su Twitter: insulti e minacce, poi si cancella dal social

Josh Trank ha dimostrato ancora una volta di non avere un carattere dei più facili: dopo le note vicende personali che accompagnarono la fallimentare uscita al cinema di Fantastic 4 ormai quattro anni fa, il regista si è infatti reso protagonista di alcuni scambi piuttosto accesi con dei follower su Twitter.

Prima di eliminare i suoi account social, infatti, Trank ha voluto rispondere ad alcuni fan che avevano espresso pareri critici sullo stesso Fantastic 4 e sul suo ultimo lavoro, Capone, che ha visto Tom Hardy vestire i panni del celebre boss.

A chi gli dava dell'egoista e presuntuoso Trank ha infatti risposto: "Vienimelo a dire in faccia, ti ammazzo di botte" per poi reagire in questo modo ad alcune critiche piuttosto severe: "A chiunque stia dicendo che il mio Capone faccia schifo: Stephen King ha citato il mio script in un tweet, tutti i più grandi critici e registi l'hanno apprezzato, sono ancora il più giovane regista ad avere un film numero 1 in classifica, Stephen King è meglio di voi, Black Lives Matter, pensate a fare qualcosa d'interessante nelle vostre vite".

Insomma, meglio pensarci due volte prima di far arrabbiare Josh! Il regista ha intanto recentemente ammesso che avrebbe voluto una Sue Storm di colore nel suo Fantastic 4; vediamo, invece, perché Josh Trank comprò una pistola durante le riprese di Fantastic 4.