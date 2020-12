Josh Hutcherson: 'Se tornassi indietro non rifarei Hunger Games'

Josh Hutcherson che questa sera vedremo in tv con Zathura, ha rivelato di avere qualche rimpianto in merito alla sua carriera, soprattutto per quanto riguarda il franchise di maggiore successo a cui ha preso parte, ovvero Hunger Games.

"L'esperienza era lontana anni luce da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato prima. È come un'arma a doppio taglio. Quando ho deciso di diventare un attore a 8 anni, non desideravo tutto questo, non volevo essere famoso ed essere riconosciuto. Volevo solo fare film. Quell'ingenuità mi ha seguito fino a quando non mi è stata schiaffeggiata in faccia la realtà di Hunger Games. È difficile da digerire per chiunque, soprattutto se sei un bambino cresciuto nel Kentucky. Mi ha fatto capire il tipo di attore che volevo essere. L'idea di realizzare grandi progetti che ti rendono ancora più noto non è nelle mie corde. Se l'occasione si presentasse di nuovo, sicuramente ci penserei molto di più prima prendere una decisione".

Insomma, Josh Hutcherson che è attualmente alle prese con Furure Man, non sembra essere intenzionato a comparire nuovamente in pellicole commerciali adatte ad un vastissimo pubblico ma, sembra preferire a loro posto un cinema d'autore e più intimistico.

A proposito di Hunger Games, è attualmente in lavorazione un film prequel basato sulla storia di Coriolanus Snow, il tiranno di Panem.