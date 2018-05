Josh Holloway è stato vicinissimo ad interpretare Gambit in X-Men

Mentre la Twentieth Century Fox continua a sviluppare la pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Gambit, uno dei personaggi degli X-Men più popolari, l'attore Josh Holloway svela un aneddoto proprio legato a questo mutante.

L'attore di Lost, spesso incluso nei fancast proprio per la parte di Gambit, ha svelato in una nuova intervista di esser stato vicinissimo ad ottenere la parte del mutante in uno dei primi film dedicati agli X-Men (possibilmente X-Men le origini: Wolverine del 2009).

"Ho fatto uno screen test con Hugh Jackman ed è stato fantastico" conferma Josh Holloway "Mi hanno detto 'sei te, sei la persona giusta, sei Gambit!' e mi hanno stretto la mano. Sfortunatamente, un dirigente dello studio ha affermato subito dopo che voleva qualcuno di più giovane, come 'quel tipo di High School Musical' e hanno proseguito per quella strada. Peccato. Tuttavia sono terribile con l'accento cajun".

Taylor Kitsch ha interpretato Gambit nella pellicola diretta da Gavin Hood nel 2009. Channing Tatum ha firmato per interpretare il personaggio in una pellicola stand-alone che rebootterà il personaggio e che lui stesso produrrà; dopo numerosi rinvii, la Fox ha annunciato la data di uscita per il giugno del 2019 ma ad oggi ancora non c'è un regista a bordo del progetto.