Josh Hartnett e la stupenda Margarita Levieva sono nel cast di Inherit The Viper

saranno i protagonisti del nuovo thriller intitolato Inherit The Viper che sarà diretto da, al debutto come regista.

La pellicola si basa su una sceneggiatura originale di Andrew Crabtree e tratta l'annoso problema della droga in USA. Elle e Toni Erdmann produrranno il film, con Michel Merkt e Benito Mueller; Wolfgang Mueller sarà produttore esecutivo con la sua Barry Films.

Ambientato in West Virginia, la trama segue i due fratelli Kip (Hartnett) e Josie (Levieva) e Boots mentre cercano di scappare da una spirale di violenza che li ha portati ad essere segregati da subito dopo la morte del padre. In queste regioni lasciate indietro dal progresso economico, vendere droga è diventato il loro modo di sopravvivere. Un business da cui non è facile uscire, almeno da vivi.

“Inherit the Viper è la storia viscerale di una famiglia che cerca di scappare via dal proprio destino" ha spiegato Merkt. “Sono davvero contento di collaborare per la terza volta con Anthony Jerjen, la cui carriera seguo assiduamente fin dal suo debutto."

Benito Mueller ha poi aggiunto: “L'epidemia dell'abuso di oppiacei sta diventando un argomento di discussione estremamente rilevante e speriamo che la toccante storia scritta da Andrew Crabtree faccia ragionare un po' tutti sulla questione."

Curiosi di vedere Inherit The Viper?