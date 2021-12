Josh Hartnett, la star di Pearl Harbor:'Pentito di aver rifiutato Brokeback Mountain'

Prima di formare un'indimenticabile coppia con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, la produzione di I segreti di Brokeback Mountain aveva pensato anche ad altri attori per i ruoli di Ennis e Jack. Tra questi anche la star di Pearl Harbor, Josh Hartnett, che all'epoca rifiutò di parteciparvi ma che oggi sembra pentito di quella scelta.

"Stavo per girare I segreti di Brokeback Mountain" ha dichiarato Hartnett a News.com.au, raccontando di aver dovuto rifiutare il film a causa di obblighi contrattuali legati alle riprese del thriller del 2006, The Black Dahlia.

Secondo Hartnett sarebbe stato "un film completamente diverso".



L'attore ha confessato che insieme a lui avrebbe dovuto recitare Joaquin Phoenix e nell'intervista ha scherzato sulla vicenda:"Ho sempre voluto baciare Joaquin. Quindi questo è il mio più grande rimpianto". Pare che anche Brad Pitt e Leonardo DiCaprio fossero in lizza per recitare nel film.



I segreti di Brokeback Mountain venne diretto da Ang Lee, con protagonisti Heath Ledger nel ruolo di Ennis e Jake Gyllenhaal in quello di Jack. I due personaggi sono due cowboy del Wyoming del 1963 che vengono ingaggiati per badare ai pascoli estivi e vivono una appassionante storia d'amore.

Il film fu un grande successo e ottenne ben otto candidature ai premi Oscar. Nel cast del film anche Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid e Linda Cardellini.



Jake Gyllenhaal in passato ha dichiarato che il film ha contribuito a rompere lo stigma sui ruoli gay.