Josh Hartnett smentisce le persistenti voci di cattivi rapporti con Harrison Ford

Josh Hartnett ha recentemente rilasciato un’intervista con il giornale The Independent per parlare del suo ruolo nella nuova stagione di Black Mirror e del lavoro svolto con Christopher Nolan rispondendo anche a una domanda sui suoi presunti cattivi rapporti con Harrison Ford sul set del film Hollywood Homicide dei primi anni 2000.

I nuovi poster di Black Mirror sono stati pubblicati e anticipano nuove angosce esistenziali e tecnologiche per gli appassionati di una delle serie tv antologiche più di successo degli ultimi anni.

L’attore di Slevin, presente nei nuovi capitoli della serie, ha parlato, durante l’intervista, dell’episodio nel quale è protagonista nello show fantascientifico, degli alti e bassi della sua carriera e della famigerata esperienza sul set del film di Ron Shelton.

A proposito della presunte lite con la leggendaria star del cinema Harrison Ford, Hartnett ha ricordato: “I drammi vendevano i giornali, soprattutto a quei tempi. Ma in realtà andavamo molto d’accordo. C’erano cose su cui non ci trovavamo sul set per quanto riguardasse la sceneggiatura e ci sono state molte riscritture. Ma la cosa è stata fraintesa come ‘Non vanno d’accordo’. Non era certo un set pieno di tensioni. Credo di aver definito Ford ‘La rovina della mia esistenza’ durante la tournée con la stampa, ma era solo perché mi prendeva continuamente in giro. È il suo modo di fare”.

La stampa dell’epoca aveva riportato il fatto che Ford avesse soprannominato Hartnett 'Punk' mentre l’allora giovanissimo attore si sarebbe riferito all’interprete di Indiana Jones come 'Vecchia scoreggia'.

In attesa di vedere Hartnett in Black Mirror 6 e, magari, di avere una risposta in merito ai loro rapporti anche dalla controparte, vi lasciamo alle parole di Harrison Ford rispetto al suo ringiovanimento per Indiana Jones 5.