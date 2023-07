Josh Hartnett fu quasi Batman nei film di Nolan? Il regista svela la verità

Negli Stati Uniti è il weekend di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che uscirà nelle sale italiane a fine agosto. Il regista è impegnato nel tour promozionale e nel corso di un'intervista a Variety ha parlato anche di Josh Hartnett, una delle star del film, smentendo la sua vicinanza al ruolo di Batman.

"Non si è mai arrivati a quel punto. Incontrai Josh e se ricordo bene era un giovane attore il cui lavoro mi interessava molto. Ebbi una conversazione iniziale con lui ma all'epoca aveva letto la sceneggiatura di mio fratello di The Prestige ed era più interessato ad essere coinvolto in quel progetto. Non siamo mai arrivati a quel punto" ha ribadito Nolan.



Il rimpianto di Josh Hartnett rimarcato negli ultimi anni per aver preferito altri progetti al Batman di Nolan non gli ha impedito di lavorare comunque con il regista britannico. In Oppenheimer Hartnett interpreta il fisico nucleare Ernest Lawrence, al fianco di Cillian Murphy nel ruolo di J Robert Oppenheimer, lo scienziato che lavorò al Progetto Manhattan che condusse alla prima bomba atomica.



Non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer, il film diretto da Christopher Nolan che uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 23 agosto. Nel cast anche Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt e Matt Damon.

Nolan torna sul grande schermo a distanza di tre anni dal suo ultimo film, Tenet, uscito proprio nello stesso periodo dell'anno.