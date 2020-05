Josh Gad andrà nello spazio come protagonista di Moonfall di Roland Emmerich

L'attore Josh Gad è stato scelto per il nuovo film di fantascienza Moonfall, diretto dal celebre regista tedesco Roland Emmerich e distribuito da Lionsgate.

Il film, come facilmente intuibile dal minaccioso titolo, è incentrato su una forza misteriosa che improvvisamente sposta la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra, col satellite che inizia a precipitare contro il nostro pianeta: per impedire una catastrofe di proporzioni indescrivibili, una squadra speciale lancia un'impossibile missione dell'ultima speranza il cui scopo è quello di atterrare sulla superficie lunare e salvare la Terra dall'annientamento.

Gad interpreterà un genio scientifico, il primo a rendersi conto che la Luna si è, beh, spostata dalla sua orbita e che sta precipitando sulle nostre teste. La sceneggiatura di Moonfall è stata scritta sempre da Emmerich insieme ad Harald Kloser e Spenser Cohen, precedentemente co-autori del dramma catastrofico 2012. Ricordiamo che tra i crediti di Emmerich come regista-produttore ci sono i due film della serie Independence Day, Godzilla, White House Down, The Day After Tomorrow, 10.000 a.C., Moon 44 e Stargate.

Josh Gad, reso noto dalla produzione originale di Broadway Il Libro di Mormon, per il quale ha ricevuto una nomination ai Tony Awards nel 2012, ha doppiato Olaf nei film di Frozen, ed è comparso anche ne La bella e la bestia e Murder on the Orient Express. Prossimamente lo vedremo su Disney+ nel nuovo film Artemis Fowl.