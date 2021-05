Josh Duhamel: per quali film è famoso la star di Jupiter's Legacy?

Fresco protagonista dell'ottima Jupiter's Legacy di Netflix, serie streaming del colosso di Reed Hastings dove l'interprete veste i panni dell'indistruttibile e affascinante Utopian, supereroe più potente e famoso del mondo, Josh Duhamel ha cominciato la sua carriera cinematografica negli anni '00, nemmeno venti anni fa.

Il primo film di una certa rilevanza nell'ambito delle commedie americane fu Appuntamento da sogno di Robert Luketic del 2004, seguito due anni dopo dal Turistas di John Stockwell. Ruoli minori in film molto diversi tra loro che però lo resero un piccolo caratterista da tenere d'occhio, tant'è che venne notato da Michael Bay per la sua prestanza fisica e i suoi tempi d'azione per il primo e storico film dei Transformers del 2007, per il ruolo del Capitano Lennox, ad oggi il suo ruolo più famoso di tutti.



Continuò nel franchise fino a Transfomers 3 del 2011, alternando nel mentre diverse commedie romantiche come La fontana dell'amore di Mark Steven Johnson del 2010, Tre all'improvviso di Greg Berlanti sempre dello stesso anno e poi Capodanno a New York.



Gli ultimi due film importanti che lo hanno visto tra i protagonisti sono stati Transformers: L'ultimo cavaliere di Bay, dopo ha ripreso il ruolo di Lennox per la fine della saga, e Tuo Simon del 2018, sempre diretto da Berlanti.