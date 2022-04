Josh Brolin vuole essere Batman: 'Zack Snyder mi aveva scelto prima di Ben Affleck'

Dopo aver confermato definitivamente che sarà in Dune Parte 2, John Brolin ha rivelato di essere stato scelto da Zack Snyder per interpretare Batman prima che il regista di Batman v Superman e Justice League virasse verso Ben Affleck.

Parlando con il podcast Happy Sad Confused, la star di Avengers e Deadpool 2 ha raccontato di quando incontrò Zack Snyder per interpretare Batman in Dawn of Justice, ruolo che successivamente come sappiamo è stato ricoperto da Ben Affleck: "Era un ruolo molto interessante per me. Ma fu una decisione di Zack. Non fui io a rinunciare."

Ma nonostante siano passati diversi anni ormai da quella possibilità e che oggi Batman sia interpretato da Robert Pattinson in un franchise separato dal DCEU, Josh Brolin si è detto ancora interessato al ruolo del supereroe di Gotham City: “Certo quell'opportunità si è presentata anni fa, e poi c'è stato Deadpool 2, ma chi sa. Potrei fare un Batman più vecchio, più stagionato, in mancanza di un termine migliore. Onestamente mi sarebbe molto piaciuto interpretare quel personaggio ... chissà, forse un giorno lo farò."

Come vedreste Josh Brolin nei panni di un Batman 'stagionato'? Visto che Zack Snyder si era detto interessato ad un adattamento de Il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller, potrebbe 'riunirsi' con la sua prima scelta? Chissà, mai dire mai. Diteci cosa ne pensate nei commenti.