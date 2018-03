Josh Brolin ha visto 30 min di Avengers: Infinity War ed... Ecco cosa ne pensa!

Josh Brolin ha visto una parte di, 30 minuti per la precisione. E volete sapere cosa ne pensa? Leggete pure la notizia qui sotto! La pellicola, diretta dai fratelli Russo, arriva in sala il 27 aprile 2018.

L'interprete del personaggio di Thanos, il Titano Pazzo, e non ha altro che cose ottime da dire su ciò che ha visto. È riduttivo pensare che il diciannovesimo film MCU potrà essere qualcosa di grandioso: tanto per cominciare, il film, diretto da Joe e Anthony Russo, avrà per protagonisti oltre 70 personaggi, tutti con i loro obiettivi e le loro storie personali, che dovranno oltre che badare a sé stessi, cercare di salvare l'universo dalla minaccia incombente di del villain di Josh Brolin.

I rischi tuttavia, quando si porta tanta "grazia" sullo schermo, sono innumerevoli, uno di questi potrebbe essere, per esempio, una trama sconclusionata. Brolin però ha avuto modi di vedere una parte del lavoro finito, 30 minuti di A:IW e ha detto che tutto quanto fila per il verso giusto!

Come se non avessimo già mille motivi per attendere spasmodicamente almeno il rilascio dl nuovo trailer, ecco quindi che ci si mette anche il buon Brolin a darci qualcosa per farci salire ulteriormente l'hype, già a livelli cosmici.

Parlando con Flickering Myth basandosi su quello che ha visto, l'attore ha detto che il film è "sorprendente". Certo, lui ci lavora, cosa poteva dire? Comunque, fa ben sperare, che ne dite? Quanto volete vedere il trailer di Avengers Infinity War? Sfogatevi pure nei commenti, qui sotto!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Il film corale sui Vendicatori arriva nelle sale di tutto il mondo il 27 aprile 2018.