Josh Brolin su Thanos: ecco cosa lo ha convinto ad accettare il ruolo del villain Marvel

Nel corso di una recente chiacchierata, Josh Brolin ha parlato a ruota libera del suo impegno con i Marvel Studios e di cosa lo abbia convinto ad accettare il ruolo del potente Thanos, ovvero il Titano antagonista degli Avengers nella saga dell'infinito e villain principale del dittico Avengers: Infinity War e ovviamente di Avengers: Endgame.

Nel corso di una chiacchierata con il leggendario direttore della fotografia Roger Deakins nel podcast Team Deakins, Brolin ha ammesso che la prima volta che ha firmato per interpretare Thanos, gli è stata consegnata una sorta di Bibbia con i fumetti del personaggio che gli rivelava che il Titano Pazzo si sarebbe scontrato con tutti gli eroi. Questo è stato il dettaglio che lo ha convinto ad accettare la parte.

"Ho rifiutato molti ruoli in passato e la gente continua a dire che è stato per soldi, ma quando ho detto di sì ad Avengers era solo per un piccolo ruolo. Era essenzialmente un cameo, quindi non c'erano tutti questi soldi in ballo. Quindi non è stata quella la ragione. Quando me lo proposero mi diedero una grossa bibbia. Adorai il fatto che fosse tutto lì, perché se fosse stato uno degli Avengers - e non intendo questo, probabilmente non dovrei dirlo - probabilmente non avrei accettato. Il fatto che fosse tutti gli Avengers contro questo tizio, mi piacque proprio questo aspetto".

Il creatore di Thanos in persona, Jim Starlin aveva già elogiato il lavoro di Brolin sul personaggio: "Quando iniziarono a discutere su chi dovesse interpretarlo, Josh Brolin non era nei miei pensieri. Ma adesso che l'ho visto nel personaggio non riesco a immaginare qualcun altro nel ruolo. Ha catturato perfettamente i suoi movimenti, il suo linguaggio, tutto ciò che fa rende bene il peso del personaggio".