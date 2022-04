Josh Brolin, la star Marvel tornerà nel ruolo di Thanos? Le sue parole

Intervenuto al Jess Cagle Show di SiriusXM, Josh Brolin ha parlato della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreta il personaggio del villain Thanos. Dopo quanto raccontato in Avengers: Endgame potremo rivedere nuovamente Josh Brolin in un nuovo progetto del franchise. Ecco le sue parole.

"L'intero personaggio di Thanos doveva essere in un cameo ed è piaciuto così tanto. Non si erano mai sentiti in possesso di un cattivo realmente consistente per ciò che stavano creando e credo che poi si siano sentiti come se l'avessero trovato e c'erano due film che giravano intorno a lui. È stato molto divertente e per loro ha funzionato bene" ha dichiarato Brolin.



Un ritorno di Thanos è fattibile? Anche lo scorso anno ci ponevamo il quesito sul ritorno di Thanos nell'MCU. Ecco la sua risposta di Brolin in riferimento a Marvel Studios:"Hanno la loro direzione di cui si stanno preoccupando e se volessero un mio ritorno io lo farei, ne sono sicuro, ma non so cosa ne pensino".

La trama MCU sembra aver superato la fase dedicata a Thanos ma un potenziale cameo potrebbe avere senso, magari nella serie Gli Eterni nella quale verranno ampliate le trame del franchise e che includeranno il fratello di Thanos, Eros.



Nonostante appaia sereno e felice di ipotizzare un possibile ritorno di Thanos, Josh Brolin non pare troppo convinto che Marvel abbia questo tipo di piani per il proprio futuro. E voi? Pensate che Josh Brolin possa tornare nel ruolo di Thanos in futuro?



