Josh Brolin, la star di Avengers: Endgame spiega il significato del nome di sua figlia

Josh Brolin si è rivolto sui social ai fan per spiegare la scelta del particolare nome assegnato alla figlia nata da pochi giorni. In casa Brolin è stato un Natale speciale visto che la moglie Kathryn ha dato alla luce la piccola Chapel Grace. In un post l'attore ha spiegato il percorso che ha portato la coppia a scegliere questo nome.

"Ovunque abbiamo viaggiato, l'unico posto in cui Kathryn e io abbiamo trovato grande conforto erano le cappelle. Non siamo particolarmente religiosi, ma un sentimento divino ha pesantemente inondato le nostre vite e le cappelle sono sempre state santuari in cui ci siamo sentiti connessi, liberi di rendere grazie. Chapel Grace è, per noi, una manifestazione di quel sentimento celeste che è stato percepito mentre girovagamo e ci inginocchiavamo".



Josh Brolin ha trascorso il tempo in quarantena assieme alla sua famiglia e l'attore ha raccontato la sua decisione di prendersela comoda durante il lockdown:"Ho rifiutato un bel po' di queste cose e ancora una volta le persone continuavano a dire 'soldi'! Quando ho detto sì ad Avengers era un piccolo ruolo, fondamentalmente un cameo, quindi non c'erano molti soldi coinvolti. Quindi non era questo il motivo. Ma quando sono venuti da me mi hanno dato in mano una grande Bibbia... Mi è piaciuto che fossero tutti loro. Se fosse stato uno solo degli Avengers probabilmente non l'avrei fatto. Ma il fatto che fossero tutti degli Avengers contro questo tizio [Thanos, ndr.]. Questo aspetto mi è piaciuto" dichiarò mesi fa Brolin.



A ottobre Josh Brolin difese Chris Pratt dopo le critiche ricevute dalla star di Guardiani della Galassia per non aver espresso pubblicamente la propria opinione sulle elezioni americane. Durante il primo lockdown Brolin ha fatto infuriare i fan per una foto pubblicata sui social.