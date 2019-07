Josh Brolin spera di tornare come Cable nel Marvel Cinematic Universe

Con l'acquisizione della Fox da parte della Walt Disney, molti personaggi Marvel in licenza alla prima sono tornati in mano ai Marvel Studios - come X-Men e Fantastici 4 - che rebootteranno nel corso dei prossimi anni.

Tutti tranne Deadpool, a quanto pare, il quale non cambierà pelle sotto la guida dei Marvel Studios, continuerà ad essere vietato ai minori ed interpretato da Ryan Reynolds. Il personaggio verrà, semplicemente, integrato nel Marvel Cinematic Universe. In che modo? Ancora non lo sappiamo.

Di certo è che non è chiaro quale sia il destino degli altri personaggi che appaiono nei precedenti film dedicati al personaggio usciti con distribuzione Fox. Per esempio: Cable tornerà? Introdotto in Deadpool 2, il personaggio è interpretato da Josh Brolin, il quale - ironia della sorte - ha interpretato anche il supervillain Thanos proprio per i Marvel Studios!

Archiviato Thanos dopo Avengers: Endgame, però, Brolin spera in un suo ritorno al Marvel Cinematic Universe proprio nei panni di Cable: "La Disney ha comprato la Fox??? Seriamente, non so cosa accadrà. Li ho chiamati, veramente, e gli ho detto 'cosa accadrà con Cable?'. Sono serio, al 100%. Stanno cercando di capire cosa fare. L'universo adesso è grande, davvero molto più grande, e stanno cercando di capire cosa fare. Chissà".