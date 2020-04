Josh Brolin ruppe un dito a John Malkovich in Jonah Hex, per Megan Fox il film è orribile

Con Jonah Hex che torna in televisione, abbiamo riunito per voi le curiosità più imperdibili del disastroso cinecomic DC con protagonisti Josh Brolin, Megan Fox e John Malkovich.

Come al solito, le trovate tutte nel comodo elenco che vi riportiamo qui sotto:

Durante tutta la durata delle riprese, Josh Brolin non poteva fare altro che radersi metà della barba per poter indossare la protesi dall'altra parte del viso: ciò significa che ha trascorso diversi mesi con solo mezza barba in faccia.

In un aneddoto al The Tonight Show con Conan O'Brien (2009), l'attore ha rivelato di aver rotto e riparato il pollice di John Malkovich mentre giravano una scena di combattimento. In seguito, il futuro interprete di Thanos avrebbe ammesso che il film ad un certo punto della produzione è diventato insalvabile a causa delle riprese travagliate, ma ha sempre insistito sul fatto che tutti i soggetti coinvolti, dal cast e alla troupe, avevano sinceramente il desiderio di fare un buon film.

Michael Fassbender ha basato il suo personaggio su alcuni noti sociopatici della cultura pop, come il cattivo di Batman Enigmista e Alex di Arancia meccanica (1971).

della cultura pop, come il cattivo di Batman Enigmista e Alex di Arancia meccanica (1971). Il cane del film, ogni giorno, doveva passare un'ora sulla sedia del trucco per ottenere il giusto aspetto.

Inizialmente Megan Fox aveva rifiutato il ruolo di Lilah perché quando lesse la sceneggiatura la trovò troppo violenta e misogina. Ha cambiato idea quando Josh Brolin fu scelto come protagonista, ma oggi lo considera comunque il peggior film della sua carriera: la produzione fu così confusa che la sua ultima scena fu girata 48 ore prima che il cast e la troupe partecipassero al Comic Con di San Diego per presentare il film al pubblico nel 2009, e i suoi corsetti vennero stretti per accentuare la sua vita.

E' il primo cinecomic di molti attori che poi sarebbero tornati nel cinema dei supereroi, inclusi Josh Brolin (Thanos nei film Marvel Cinematic Universe e Cable nella saga di Deadpool), Michael Shannon (Generale Zod in L'uomo d'acciaio), Megan Fox e Will Arnett (April O'Neil e Vernon Fenwick in Tartarughe Ninja). Inoltre Fassbender, Magneto nella saga degli X-Men, era già stato un soldato spartano in 300 di Zack Snyder.

