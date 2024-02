Josh Brolin odiava davvero tanto Jonah Hex: 'Non smetterò mai di tirargli m*rda contro' per quel film

L'avventura western/horror Jonah Hex, film basato sul fumetto DC Comics uscito nel 2010, fu un totale fiasco sia di critica che di box office, e la star Josh Brolin, che della pellicola fu protagonista, non riesce proprio a dimenticarlo.

Nel corso di una nuova intervista per il tour stampa del nuovo film Dune: Parte 2, da oggi nelle sale con Warner Bros Pictures, l'attore ha spiegato che non smetterà mai di 'lanciare merda' contro Jonah Hex, per quanto non nutra alcun risentimento nei confronti del regista del film, Jimmy Hayward, oggi malato di cancro.

"Ricordo che pensai che Jimmy non mi sembrava l'uomo giusto per dirigere quel film: ricordo che era davvero molto entusiasta del progetto e che quell'entusiasmo era effettivamente contagioso, ma anche che pensai che semplicemente non aveva l'esperienza per un film di quel tipo: non era il tipo di regista che, a fine giornata, dopo le riprese tornava a casa per guardare film a cui ispirarsi. Era più il tipo di regista che dichiarava conclusa la giornata di lavoro e poi usciva a festeggiare! Non smetterò mai di tirare merda su Jonah Hex perché era un film di merda, ma non provo più alcun rancore nei confronti di Jimmy e non gli do la colpa per il flop: ci siamo riavvicinati di recente e gli ho chiesto scusa per alcune cose che ho detto in passato."

