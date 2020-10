Josh Brolin: 'Interpretare Cable è stato più complesso rispetto a Thanos'

Josh Brolin è sicuramente un inteprete molto versatile che, ha dato prova delle sue grandi capacità vestendo i panni di Thanos nel Marvel Cinematic Universe e di Cable in Deadpool 2. Come riferito dall'attore però, solo in uno di questi due ruoli si è sentito particolarmente a suo agio.

Durante un'intervista con James e Roger Deakins nel corso del loro podcast, Brolin ha detto che recitare in Deadpool 2 è stato per lui come un transazione di affari. Tutto era particolarmente impostato e mirato a riprendere il tono comico del franchise mentre, il ruolo di Thanos gli ha permesso di prendere spunto da altri grandi del cinema, garantendogli una certa flessibilità nella sua interpretazione.

"Per il ruolo di Thanos ho preso spunto da Brando in Apocalypse Now. Ho iniziato a vedere un parallelo tra i personaggi che mi piaceva. Mi è piaciuto poter ricorrere ad un film del genere mentre stavo girando qualcosa come Avengers".

Brolin ha poi aggiunto: "Anche gli effetti visivi in ​​motion capture necessari per interpretare Thanos mi hanno preso tanto. Più lo guardo, e più mi rendo conto che questo è un ragazzo reale. Questo non è un grande tizio viola, questo è un ragazzo con una profonda interiorità e tanti sentimenti. Per è stato davvero divertente".

In riferimento alla sua parte in Deadpool 2 l'attore ha invece detto: "Il ruolo di Cable è stato sicuramente più complesso per me. Era tutto schematico e definito. Potevo mettere poco di me in quella parte. Mi sembrava una vera e propria transazione di affari".

Nonostante Thanos sia stato ucciso alla fine di Avengers: Endgame, molti sperano ancora di poter rivedere Brolin nei panni di questo superbo cattivo. Un incredibile video diffuso online nei mesi scorsi suggerisce che Thanos in realtà non sia morto. In attesa di ulteriori novità, date un'occhiata a questo interessante articolo sui principi che muovono un villain.