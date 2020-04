Josh Brolin nei guai: star MCU fa infuriare i fan con una foto sui social

Sono tempi difficili per tutti, anche per le star di Hollywood: il pericolo coronavirus è tutt'altro che superato e le regole da rispettare sono tante e molto stringenti, e il rischio di commettere un errore è sempre dietro l'angolo. L'ultimo ad andarci di mezzo è stato Josh Brolin, il Thanos del Marvel Cinematic Universe.

L'attore aveva, nei giorni scorsi, pubblicato su Instagram una foto in cui lo si vedeva insieme alla sua famiglia intento ad andare a salutare suo padre, cosa che non è esattamente il massimo in un periodo in cui il social distancing è la regola più importante da non violare.

Brolin si è dunque beccato un bel po' di critiche dai suoi fan, a cui ha risposto con un video dopo aver eliminato la foto incriminata: "Mio padre vive praticamente nella casa accanto, avevamo l'intenzione di andarlo a trovare senza stargli vicino ma non l'abbiamo rispettata, e questa è una nostra responsabilità. Sapete, è difficile essere onesti certe volte. È difficile essere onesti e dire: 'Forse ho rovinato tutto', ma in qualche modo me lo sentivo e non per via dei commenti, ma perché i commenti mi hanno ricondotto alla verità che già conoscevo, ed è davvero avvilente" ha spiegato l'attore.

Vedremo, dunque, se i fan perdoneranno a Brolin questa disattenzione.