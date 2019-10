Per Josh Brolin bisogna aver vissuto dei traumi per apprezzare Joker

Che il Joker portato sul grande schermo da Todd Philips fosse un personaggio che richiedesse una buona dose d'empatia per essere apprezzato appieno lo si era capito dal primo momento, tanto da causare un allarmismo diffuso sul rischio di fenomeni d'emulazione della sua personalissima e violenta discesa agli inferi.

Ad essere dello stesso avviso (discorso sui fenomeni d'emulazione a parte, s'intende) è Josh Brolin: secondo l'attore di Non è un Paese per Vecchi, infatti, la comprensione del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix è inevitabilmente subordinata all'aver vissuto eventi traumatici nel corso della propria vita.

"Per apprezzare Joker credo che dobbiate aver vissuto qualcosa di traumatico nella vostra vita (e io penso che a molti di noi sia successo) o che dobbiate esser capaci di comprendere cosa sia la vera compassione (che spesso viene fuori dall'aver vissuto eventi traumatici, purtroppo). Un esempio di compassione pericolosa potrebbe essere, ad esempio, il fare un film sulla fragilità della psiche umana e renderlo così crudo, così brutale ma così delicato al punto che, quando esci dalla sala, non solo non hai voglia di far male a nessuno ma vuoi disperatamente cercare una soluzione alla violenza e alla follia che intorno a noi sono ormai fuori controllo. Questo film ti fa male, e soltanto tramite il dolore puoi trovare la forza di cercare una soluzione. Sta tutto nell'ironia del trauma, quella linea sottile che passa tra il risentimento verso la società per averti derubato di una vita decente e non averti protetto e l'accettazione di quelli che sembrano sentimenti alieni, come l'ammorbidirsi nei confronti di coloro che vengono additati come pazzi in questa era del facile giudizio e della dannazione virtuale. Come i ragazzini a scuola: a volte possono semplicemente essere cattivi. Senza alcuna ragione. E talvolta quei ragazzini instillano in qualcuno una rabbia che esplode tanto tempo dopo, quando tutti vogliono far credere che si sia tornati alla normalità. Abbiamo l'abitudine di ostracizzare, dividere e nascondere i nostri problemi sotto il tappeto. Joker, semplicemente, sposta il tappeto e guarda cosa c'è sotto. Niente di più, niente di meno" ha valutato Brolin tramite il proprio account Instagram.

Il film di Todd Philips, intanto, continua a fare proseliti: secondo Michael Moore ad esempio si tratta di un capolavoro che tutti dovrebbero vedere almeno una volta. Il botteghino sembra dargli ragione: Joker sta cominciando ad infrangere record ad una velocità impressionante.