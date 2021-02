Josh Brolin, gli auguri di Robert Downey Jr: 'Scusa, non è un Paese per Thanos'

Anche tra vecchi nemici, talvolta, ci si può sforzare di mantenere un buon rapporto: se poi uno dei due ha praticamente propiziato il sacrificio estremo dell'altro nel suo tentativo di far fuori mezzo universo... Beh, son cose che capitano! Robert Downey Jr. e Josh Brolin, a tal proposito, sembrano aver affrontato le cose da persone mature.

Nessuna ruggine tra l'Iron Man e il Thanos del Marvel Cinematic Universe, dunque: quel che è stato è stato, come dimostra l'affettuoso messaggio di auguri postato da Downey Jr. su Twitter in occasione del compleanno del suo collega. Il nostro, però, non ha perso l'occasione di far partire una frecciatina in puro stile Tony Stark.

"Buon compleanno, Joshua. Scusa, non era un Paese per Thanos... Ti mando tutto il mio amore" scrive l'attore, postando una foto che ritrae i due sul set di Avengers: Endgame e giocando su un palese riferimento ad uno dei film più famosi di Brolin, il capolavoro dei fratelli Coen Non è un Paese per Vecchi.

A proposito della nostalgia per i bei vecchi tempi della Infinity Saga, intanto: cerchiamo di capire quante siano le possibilità di rivedere Thanos nel Marvel Cinematic Universe; proprio Robert Downey Jr., intanto, è recentemente tornato a parlare del successo dell'MCU e del suo Iron Man.