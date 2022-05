Josh Brolin apre ad un terzo film di 'Sicario': 'la sceneggiatura è già stata scritta'

Sicario è un film d'azione/thriller del 2015 del regista Denis Villeneuve, che è diventato uno dei film più acclamati di quell'anno e che ha successivamente ottenuto un sequel, "Sicario: Day of the Soldado", nel 2018. Ora, la star Josh Brolin ha rivelato che un terzo film della saga potrebbe essere in cantiere.

All'attore, che ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter della sua nuova serie di Prime Video, alla quale abbiamo potuto dare uno sguardo nel trailer di Outer Range, è stata poi fatta una domanda su un potenziale terzo film di "Sicario". Brolin ha così rivelato che una sceneggiatura è stata scritta più volte e che il team è disposto a farlo, ma alle loro condizioni.

"È in prima linea in tutti i nostri pensieri. È stato scritto ed è stato riscritto. Quindi è là fuori. Pensiamo che meriti un terzo film, se riusciamo a farlo nel modo in cui vogliamo".

L'intera parte del "nel modo in cui vogliamo farlo" è quella che ci lascia con diversi dubbi. Hanno provato a ottenere dei finanziamenti e non li hanno ottenuti? Lo studio ha offerto note sulla sceneggiatura che non gli sono piaciute? Per quanto riguarda chi ha scritto la sceneggiatura, vale la pena notare che il creatore di "Yellowstone" Taylor Sheridan ha scritto entrambi i film.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo con la nostra recensione di Sicario.