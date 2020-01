Josh Boone voleva realizzare tre film di New Mutants per rivoluzionare la saga degli X-Men

Il regista Josh Boone potrebbe non essere stato del tutto sincero quando qualche giorno fa ha rivelato che la versione di New Mutants che sarà distribuita dalla Disney corrisponde in tutto e per tutto alla sua director's cut.

Nell'agosto 2017, quando i colleghi di Screen Rant hanno fatto visita al set di New Mutants, hanno avuto la possibilità di sedersi con Boone per approfondire i vari dietro le quinte del suo film sugli X-Men, e all'epoca il regista aveva rivelato di aver presentato il suo progetto come una trilogia, con ogni film ispirato ad un diverso sotto-genere del cinema horror.

L'idea era quella, attraverso il suo mini-franchise, di rivoluzionare la saga degli X-Men:

"Quando siamo andati a dire alla Fox che volevamo realizzare questo film, avevamo una sorta di PDF che presentava tutto il progetto come una trilogia di film. Ogni film si ispirava ad una sfumatura diversa del cinema horror, con il primo che è una sorta di film soprannaturale. Ma non dirò a cosa si ispireranno gli altri due, dirò solo che saranno diversi ogni volta. Sono ambientati nello stesso universo degli X-Men e ci saranno cose che i fan saranno davvero entusiasti di vedere, ma nello specifico posso dire che questo film avrà delle forti ripercussioni nel franchise. Quindi dovrebbe essere davvero bello! Sono molto eccitato!"

Come sappiamo quella saga è terminata ufficialmente con X-Men: Dark Phoenix, dunque se queste vecchie dichiarazioni sono da prendere alla lettera è improbabile che il film che vedremo al cinema sia proprio lo stesso realizzato sotto l'egida 20th Century Fox. Inoltre, la co-protagonista del film Alice Braga ha confermato che la produzione non ha mai subito riscritture o sessioni di riprese aggiuntive, dunque è sempre possibile che il film sia stato ritoccato in post-produzione per eludere grossi riferimenti ad un franchise ormai sepolto.

Vi ricordiamo che New Mutants arriverà in Italia dal 2 aprile prossimo. Per altri approfondimenti, scoprite su quale set di Martin Scorsese è stato girato il film.