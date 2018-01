Josh Boone parla del rating, i costumi e le ispirazioni di New Mutants

Come ormai saprete, il film dei New Mutants è stato posticipato al 2019, ma il regista e co-sceneggiatoreha svelato comunque qualche dettaglio in più in una nuova intervista con

"La Fox voleva qualcosa di veramente differente dal tipico film sugli X-Men. Ma non potevo credere a cosa ci hanno permesso di fare" spiega il regista Josh Boone riguardo i New Mutants "Gli abbiamo proposto Shining 'incontra' Qualcuno volò sul nido del cuculo.".

Parlando del rating che avrà la pellicola, Boone ha affermato che non sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati (dunque R) bensì un PG-13 'molto estremo': "Il film sarà la pellicola PG-13 più estrema probabilmente mai realizzata. Voglio dire, ci siamo spinti un po'. L'horror è molto dark, ma c'è anche un elemento emotivo al centro del film. Il mio obiettivo? Farvi spaventare e farvi piangere".

Brutta notizia, invece, per gli appassionati dei fumetti che avrebbero voluto vedere i protagonisti principali con i costumi: "Non ci sono i costumi. E soltanto questo lo rende diverso dai film precedenti sugli X-Men. Loro non possono stare con gli altri ragazzi alla X-Mansion. Sono problematici. Hanno ucciso delle persone, sia intenzionalmente che involontariamente".

La pellicola arriva nel 2019.