Joseph Morgan, chi è il protagonista di The Originals e The Vampire Diaries?

Joseph Morgan è un nome che sicuramente i fan di The Vampire Diaries e The Originals conosceranno benissimo: l'attore è infatti celebre principalmente per il ruolo di Klaus Michaelson nei due famosissimi show The CW, ma la sua carriera non va ovviamente limitata solo a questo.

Chi è Joseph Morgan, dunque, al di fuori del mondo vampiresco in cui l'abbiamo conosciuto? Britannico, classe 1981, il nostro vanta al di là di The Vampire Diaries e The Originals varie partecipazioni a produzioni cinematografiche e televisive anche di rilievo.

Il suo esordio sul grande schermo, ad esempio, arrivo in un film come Master & Commander di Peter Weir nel 2003: Morgan aveva appena 22 anni. Al film con Russel Crowe fecero seguito una decina di comparse, tra cui quelle in Alexander di Oliver Stone (2004) e Mister Lonley di Harmony Korine (2007). In sala l'abbiamo visto l'ultima volta nel 2017 in Carousel, di cui è stato anche regista.

Sul fronte televisivo le già citate The Vampire Diaries e The Originals restano i suoi ingaggi più famosi, ma negli ultimi mesi abbiamo visto Joseph Morgan anche in Brave New World, la serie NBC ispirata all'omonimo romanzo di Aldous Huxley, nonché in Animal Kingdom. A proposito del cast di The Vampire Diaries, intanto: vediamo che fine ha fatto Paul Wesley dopo la fine dello show.