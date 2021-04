Joseph Gordon-Levitt, la nostalgica foto dal set di Batman con Christian Bale e Tom Hardy

Con Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, nel 2012, si è conclusa la trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman, che comprende anche Batman Begins (2005) e Il Cavaliere Oscuro (2008). Nel cast del film c'è anche Joseph Gordon-Levitt, nel ruolo di Robin John Blake. Nella giornata di giovedì l'attore ha pubblicato una vecchia foto dal set.

Come possiamo vedere nel post Facebook in calce alla notizia, Joseph Gordon-Levitt, nel pieno spirito del throwback thursday, ha condiviso una foto in cui è ritratto insieme ad altri due protagonisti di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Christian Bale (Bruce Wayne / Batman) e Tom Hardy (Bane). I tre sono in posa sorridenti, in borghese, probabilmente durante una pausa o al termine di una giornata lavorativa.

Qualche tempo fa Joseph Gordon- Levitt aveva commentato il finale di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, raccontando la sua reazione. "È stato un vero onore poter fare un altro film con Chris. E certamente questo finale è stato per me la ciliegina sulla torta". Come si ricorderà, infatti, l'attore aveva già lavorato con Nolan ai tempi di Inception (2010).

E proprio in Christopher Nolan, tra l'altro, Tom Hardy ha trovato ispirazione per il suo Bane. "Tom Hardy pensa che Bane sia in parte ispirato a me" ha ricordato recentemente il regista. "Ma nella mente di Tom avviene qualcosa di molto complesso che coinvolge impulsi e influenze, e in qualche modo tra queste ho anch'io una parte."