Joseph Gordon-Levitt sarà uno dei Fantastici 4? Ecco cosa ne pensano i fan

È in questi giorni di quiete apparente che stiamo assistendo alla silenziosa (ma neanche troppo) costruzione del Marvel Cinematic Universe che verrà: nonostante i cinema in larga parte ancora chiusi i recenti annunci degli Studios hanno acceso i cuori dei fan, che ora sognano tra uno Spider-Man 3 e un film sui Fantastici 4.

A tal proposito, una delle ultime voci relative al casting per l'MCU potrebbe risultare particolarmente interessante: secondo alcuni, infatti, Joseph Gordon-Levitt sarebbe in trattative con i Marvel Studios e non è assolutamente da escludere che il suo eventuale ingaggio possa avere qualcosa a che fare con Reed Richards e soci (i cui volti sono ovviamente ancora ignoti).

In queste ore, infatti, sui social si è scatenato un gran trambusto a causa delle ipotesi sul ruolo di Gordon-Levitt, con Mr. Fantastic tra le ipotesi più quotate (con buona pace del favoritissimo John Krasinski) davanti ad altre opzioni decisamente affascinanti relative ad altre new-entry esterne ai Fantastici 4, come Ciclope o Richard Rider.

Non solo Joseph Gordon-Levitt, comunque: una nuova fan-art ha immaginato Giancarlo Esposito come Doctor Doom per i nuovi Fantastici 4; vediamo, invece, perché potrebbe effettivamente avere senso introdurre i Fantastici 4 prima degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.