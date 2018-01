Joseph Gordon-Levitt difende a "spada tratta" Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Episodio VIII non è e mai sarà il capitolo della saga di Guerre Stellari più amato. E' indubbio. Perché ha diviso molti, e non è un segreto. C'è chi lo ama e chi lo odia al punto di chiedere una totale riscrittura della pellicola:tuttavia, non è tra questi ultimi; a lui, il film, piace.

Rian Johnson è diventato, almeno ultimamente, il bersaglio preferito dei detrattori di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in buona parte per le scelte che ha fatto sui personaggi storici del franchise. Ma, del resto, non tutto può andare a genio a tutti. Non si può negare che la visione di questo regista sia stata quantomeno innovativa, sotto diversi punti di vista.

E Joseph Gordon-Levitt la pensa in questo modo. Ecco cosa ha scritto l'attore/regista sull'argomento Ultimi Jedi:

"Che un grande studio di Hollywood abbia rischiato su un franchise di queste dimensioni - lo ripetiamo, presentando l'eroe principale sotto una luce drasticamente diversa, divulgando cioè l'inquietante messaggio che anche gli idealisti più puri possono passare attraverso l'oscurità e il dubbio - significa che la priorità, in questo caso, non è stata la redditività a breve termine. Sono quindi dei rischi presi nell'ottica di costruire una storia che non sia buona soltanto per vendere popcorn e action figures quest'anno, ma che prosperi nel lungo periodo su un letto di sostanza letteraria e dignità artistica ".

Che ne pensate? Siete d'accordo?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è al cinema.