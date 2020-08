Joseph Gordon-Levitt ne è certo: il futuro sono i videogiochi, non il cinema

Recentemente ospite del programma Youtube Hot Ones per parlare un po' della sua carriera e del suo nuovo film da protagonista, Project Power - uscito da qualche settimana su Netflix -, l'apprezzato Joseph Gordon-Levitt ha avuto modo di spiegare una sua personalissima visione sul futuro dello storytelling.

Ha detto l'attore, produttore, regista ed entrepreneur: "Il futuro dello storytelling, della narrazione, sono i videogiochi. Non credo davvero saranno i registi a capire come portarlo al livello successivo. Al momento i videogiochi sembrano - perché molti hanno - la narrazione più rivoluzionaria di tutte. Lo storytelling è un regno completamente diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima, nel mondo di questi giochi. Quindi sì, non penso che il futuro della narrazione abbia necessariamente la forma di un lungometraggio".



Tramite la sua società, la hitRecord, Levitt è stato coinvolto nel mondo dei videogiochi, collaborando in passato con Ubisoft a diversi progetti quali l'atteso Beyond Good & Evil 2 e il prossimo Watch Dogs Legion. In Project Power interpreta un poliziotto che grazie all'aiuto della droga che dà il nome al film riceve un incredibile potere per sventare una cospirazione tra le strade di New Orleans.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Project Power. Fateci sapere cosa ne pensate.