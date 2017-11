Joseph Cross debutta alla regia con Summer Night prodotto da James Ponsoldt

La star di, debutterà alla regia con il film, prodotto da James Ponsoldt . La pellicola potrà avvalersi di un ricco cast e per Cross sarà una grande occasione per poter dimostrare il suo valore dietro la macchina da presa, dopo la lunga carriera fin qui come attore, sia al cinema che in tv.

La trama di Summer Night si svolgerà nel corso di una sola notte e vedrà al centro delle vicende un gruppo di giovani musicisti alle prese con i problemi dei primi amori e tutti gli ostacoli da superare per raggiungere e concretizzare i propri obiettivi artistici.

Nel cast del film ci saranno Ellar Coltrane, Analeigh Tipton, Justin Chatwin come protagonisti, affiancati da Callan McAuliffe, Ian Nelson, Hayden Szeto, Lana Condor, Elena Kampouris, Bill Milner, Melina Vidler, Ella Hunt e Victoria Justice.

Joseph Cross ha partecipato alla prima stagione della serie Netflix Mindhunter e ha recentemente recitato in Big Little Lies - Piccole grandi bugie.