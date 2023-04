Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Jon M. Chu dirigerà il film Amazon Studios

Il regista di Step Up 3D, Justin Bieber: Never Say Never e Crazy & Rick (Jonathan Murray Chu) dirigerà ora la versione cinematografica targata Amazon Studios del celebre musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, composto nel 1972 da Andrew Lloyd Webber con i testi di Tim Rice.

Ad accompagnare Chu nella produzione della pellicola sarà Scott Dander, rinnovando la loro collaborazione iniziata con Sognando a New York - In the Heights, film del 2021 basato sul musical di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes. A scrivere la sceneggiatura sarà Daniel Goldfarb (Julia, La fantastica signora Maisel, Tyrant), mentre i produttori esecutivi saranno Benjamin Lowry e gli stessi Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Il regista è attualmente impegnato con le riprese di Wicked per Universal Pictures e Marc Platt Production, che comprende attori del calibro di Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jonathan Bailey. Eravamo nel gennaio 2021 quando Jon M. Chu lasciò la regia di Willow.

Il musical, che narra la partenza di Joseph dopo che è stato cacciato dagli 11 fratelli gelosi, ibrida svariati generi musicali – dal country al calypso, dal western al rock and roll – e ha contribuito al successo di artisti come Donny Osmond e Jason Donovan. Webber e Rice hanno avuto l'ispirazione di Joseph durante un compito scolastico nel 1968, per poi ispirarsi al Libro della Genesi della Bibbia.

Il 2023 sembra essere un periodo molto florido per il genere in questione: ad esempio, ecco Lady Gaga che canta come in un musical nel set di Joker 2.