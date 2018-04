Jordan Vogt-Roberts è al lavoro su Metal Gear Solid con, udite, udite: Hideo Kojima!

Il regista Jordan Vogt-Roberts si è fatto un nome grazie alla fantastica "fiera dei mostri" che è stato, lo scorso anno, il suo Kong: Skull Island. Ma ora sta passando a qualcosa di ancora più ambizioso: l'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, il classico gioco di spionaggio di Konami, con protagonista il famoso eroe Solid Snake.

Vogt-Roberts non ha ancora parlato molto di questo adattamento anzi - probabilmente terrà quasi tutto nascosto fino alla fase di alla produzione - ma sembra che abbia un "diavolo di consulente" a cui si rivolge direttamente quando si tratta di lavorare a questo film: Hideo Kojima.

Ora, al momento Kojima è piuttosto impegnato a lavorare all''esclusivo Death Stranding di PlayStation 4, ma sembra comunque che si stia tenendo da parte del tempo per lavorare al fianco di Vogt-Roberts come (forse) consulente per il progetto cinematografico.

Il ruolo di Kojima non è stato rivelato ufficialmente, tuttavia, Vogt-Roberts ha recentemente postato una foto su Twitter di sé con Hideo, con la caption che recita:

"Jordan Vogt-Roberts ✔ @VogtRoberts Facendo schemi oggi con @HIDEO_KOJIMA_EN."

È bello vedere Kojima lavorare con Vogt-Roberts, anche se siamo curiosissimi di capire a che titolo questa collaborazione stia effettivamente avvenendo.

The Metal Gear Solid ancora non ha una data ufficiale di rilascio, ma vi faremo sapere tutto non appena avremo notizie al riguardo, stay tuned!