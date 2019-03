Jordan Voght-Roberts e Michael B. Jordan insieme per un nuovo monster movie

Il successo di Kong: Skull Island e la sua passione per i videogiochi hanno portato Jordan Vogt-Roberts alla corte di Hideo Kojima, convincendolo del fatto che lui e solo lui possa portare sul grande schermo il suo Metal Gear Solid, ma a quanto pare prima dell'adattamento il regista lavorerà a un altro film.

Stando a quanto riferito infatti dall'Hollywood Reporter, Vogt-Roberts è stato scelto dalla New Regency per dirigere un interessante monster movie ambientato a Detroit e con protagonista l'amatissimo Michael B. Jordan, visto di recente nell'ottimo Creed II e nell'apprezzato Black Panther di casa Marvel Studios.



Il film non ha ancora un titolo e la produzione sta attualmente cercando uno sceneggiatore adatto a portare questa storia sul grande schermo. Jordan si occuperà anche di produrre il film con la sua compagnia, la Outlier Society, esattamente come farà anche Vogt-Roberts. I dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma il sito riporta che si tratta di un'idea originale del regista, che ha scelto Detroit come location in quanto sua città natale.



Prima di entrare nel mondo di Big Boss e del Les Enfantes Terrible, dunque, l'apprezzato regista tornerà in ambito monster movie per regalarci una storia originale della quale siamo curiosi di sapere di più.