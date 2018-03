, regista di, ha ottenuto il premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Persi tratta della prima vittoria agli Academy Awards, ottenuta grazie al film dell'anno negli Stati Uniti, un vero e proprio exploit, capace di appassionare tantissimi fan e spettatori in tutto il mondo.

Il regista di Scappa - Get Out ha iniziato la carriera come attore e questo si tratta del suo primo film diretto, con protagonista Daniel Kaluuya. Jordan Peele vince un Oscar che molti davano quasi per scontato a Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, che invece è rimasto a bocca asciutta per quanto riguarda questa categoria, lasciando la vittoria a uno dei film copertina del 2017 cinematografico.