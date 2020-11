Jordan Peele, Universal annuncia la data d'uscita del suo prossimo film: i dettagli

Universal ha annunciato ufficialmente la data d'uscita nelle sale cinematografiche del film del regista Jordan Peele. Si tratta del terzo film diretto da Peele, dopo Scappa - Get Out e Noi. Grazie al successo di questi due film, il cinema di Jordan Peele ha accumulato circa 510,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

La data scelta da Universal è il 22 luglio 2022, e la notizia arriva sulla scia della decisione di Warner Bros., che ha scelto il 15 luglio 2022 come data d'uscita di Animali Fantastici 3. Al momento Jordan Peele tiene piuttosto nascosti i dettagli sul suo prossimo progetto.



Jordan Peele è attualmente uno dei nomi più in voga all'interno del cinema horror e l'attesa dei fan per questo nuovo film è certamente spasmodica. Inoltre è uno dei registi e produttori più prolifici e impegnati in diversi progetti, dal riavvio di The Twilight Zone alla produzione di Lovecraft Country per HBO, Hunter per Amazon Prime Video e il sequel di Candyman, celebre cult horror anni '90 con protagonista Tony Todd.

Insieme al nuovo film di Jordan Peele, il 22 luglio 2022 dovrebbe essere nelle sale anche il musical Under the Boardwalk, a meno di stravolgimenti in futuro, al momento non previsti.



Jordan Peele produrrà un remake de La casa nera mentre su Everyeye potete trovare la recensione di Noi, l'ultimo film diretto da Jordan Peele.