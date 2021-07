Jordan Peele svela titolo e poster del suo nuovo horror! Nel cast anche Daniel Kaluuya

Più di otto mesi dopo che Universal Pictures ha fissato la data di uscita del nuovo film di Jordan Peele, l'acclamato regista di Scappa - Get Out e Noi ha presentato ufficialmente il suo terzo film horror, svelando titolo, poster e i membri principali del cast.

Il film si chiamerà Nope, a conferma della passione di Peele per i titoli brevi e diretti, e vedrà tra i protagonisti Daniel Kaluuya (Get Out), Steven Yeun (The Walking Dead, Minari) e Keke Palmer (Scream). L'uscita avverrà invece tra un anno esatto, il 22 luglio 2022.

Come per i lavori precedenti, oltre a scrivere e dirigere il film, Peele si è occupata anche della produzione attraverso la sua Monkeypaw Productions. I dettagli sulla trama sono ancora tenuti sotto segreto, ma il poster che potete trovare in calce alla news offre un primo sguardo all'atmosfera della pellicola.

Vi ricordiamo che Kaluuya, che ha già collaborato con Peele per il suo fortunato esordio alla regia, quest'anno ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista per la sua performance in Judas and the Black Messiah.

Cosa vi aspettate dal nuovo film di Jordan Peele? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Noi.