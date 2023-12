Jordan Peele, che succede? Il nuovo film sparisce dal calendario uscite Universal

Il nuovo film di Jordan Peele aveva una data d’uscita, ma sembra che la pellicola sia stata eliminata dalla programmazione di Universal per il 2024.

Il 25 dicembre 2024 era la data d’uscita prevista per il quarto film di Jordan Peele, di cui per ora sappiamo davvero poco. Ma, a quanto pare, il titolo è sparito dalla programmazione della Universal per il 2024, segno che l’uscita del film potrebbe essere stata rimandata, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali. Un alone di mistero tipico dei progetti di Jordan Peele, già regista di Us, Scappa – Get out e Nope. Gli unici rumour al momento riguardano il cast, indicanti un possibile ritorno di Daniel Kaluuya e Steven Yeun.

Il nuovo film non è l’unico progetto a cui sta lavorando Peele al momento. Difatti il regista sta collaborando con il celebre creatore di videogiochi Hideo Kojima alla sua nuova opera dal titolo OD, nome originale “Overdose”. I tre attori protagonisti del videogioco saranno Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier. Un’opera che si prospetta essere rivoluzionaria, come fanno intuire le parole degli autori di Kojima: “stiamo lavorando con Xbox Game Studios e la loro tecnologia di cloud gaming per accettare la sfida di creare un gioco dallo stile davvero unico, coinvolgente e totalmente nuovo - o meglio, una nuova forma di media”.

Oltre ciò, Jordan Peele realizzerà il remake di un film horror di Wes Craven.