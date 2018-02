Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out, è impegnato al momento in un nuovo progetto

Nel corso di una intervista con l’Hollywood Reporter il regista è intervenuto a proposito del prossimo impegno lavorativo che lo vede coinvolto nei panni di sceneggiatore e di regista, così come già accaduto per Scappa - Get Out , film che alla prossima cerimonia degli Oscar correrà con ben quattro nomination.

Il lungometraggio in fase di sviluppo verrà prodotto dalla Universal Pictures che ha già creduto fortemente nell’attore al momento del suo primo lavoro in cabina di regia. Questo il commento del cineasta nei punti salienti trattati durante la conversazione:

“Al momento sono in fase di scrittura e lo girerò per la Universal quest’anno. Sto semplicemente cercando di divertirmi di nuovo”.

Peele ha rivelato pochi dettagli, tra questi, tuttavia, ha svelato che questo progetto sarà un film di genere, perlomeno in superficie:

“Una cosa di cui sono certo è che sarà di genere, ruoterà attorno al thriller, all’horror, all’action e alla commedia, un genere di intrigo che è il mio preferito. È una tipologia che prediligo, perciò penso che a livello di tono somiglierà a Get Out. Detto ciò, voglio realizzare un lungometraggio completamente diverso, vorrei affrontare qualcosa di diverso rispetto al tema del razzismo”.

Secondo Peele le riprese della seconda avventura cinematografica nei panni del regista dovrebbero partire entro la fine dell’anno in corso.

In Scappa - Get Out un giovane afroamericano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Diretto e sceneggiato da Jordan Peele, nel cast di Scappa – Get Out troviamo Daniel Kaluuya (Chris Washington), Allison Williams (Rose Armitage), Catherine Keener (Missy Armitage), Bradley Whitford (Dean Armitage), Caleb Landry Jones (Jeremy Armitage), Marcus Henderson (Walter), Betty Gabriel (Georgina), Lakeith Stanfield (Andre Logan King) e Lil Rel Howery (Rod Williams).

Prodotto dalla Blumhouse Productions e dalla QC Entertainment, il lungometraggio è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Universal Pictures. In tutto il mondo il film horror ha incassato 254 milioni.