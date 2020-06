Jordan Peele alla regia di un mostro Universal, Will Smith sarà il protagonista?

Secondo quanto riportato in questi minuti, il regista e sceneggiatore premio Oscar Jordan Peele starebbe sviluppando un nuovo remake dei Mostri della Universal, col progetto che mira ad ottenere Will Smith nella parte del protagonista.

Grazie al successo di Get Out e Noi Peele si è imposto come una nuova voce di spicco nell'horror mainstream americano e non, e considerato il grande successo de L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell sembra naturale che la Universal voglia rivolgersi ad uno dei suoi autori di punta per questo nuovo progetto.

L'indiscrezione arriva da un rapporto di Daniel Richtman, lo stesso che aveva collegato Ryan Gosling ad un film Mostri della Universal allora senza titolo, che poi circa un mese dopo l'uscita del rumor si è rivelato essere The Wolfman. Questo dettaglio aggiunge sicuramente molta credibilità al rapporto di Richtman, anche se attualmente non ci sono informazioni riguardanti al progetto né a quale mostro del grande poster Universal faccia riferimento.

La cosa interessante è che Will Smith, fatta eccezione per Io Sono Leggenda se vogliamo, non si è cimentato con l'horror nel corso della sua carriera brevemente approfondito leggermente il genere horror in I Am Legend, e il che dovrebbe bastare ad aumentare la curiosità dei suoi fan verso il progetto. Ricordiamo che Jordan Peele ha firmato per un contratto di cinque anni con la Universal, con la major che produrrà i prossimi due film dell'autore.