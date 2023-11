Jordan Peele realizzerà il remake di uno degli horror più sottovalutati di Wes Craven

Jordan Peele è il più grande regista horror di sempre? Lui non la pensa allo stesso modo, ma l'indubbia qualità delle pellicole, unita alla costante volontà di innovare l'industria cinematografica, suggeriscono il contrario. Secondo una recente indiscrezione, Peele realizzerà addirittura il remake di un film di Wes Craven - e dei più sottovalutati!

Ci riferiamo a The People Under The Stairs (La casa nera in lingua italiana), la storia di un ragazzino afroamericano chiamato Fool (ossia "il matto" dei tarocchi), il quale, tra una tragedia e l'altra, scopre delle persone segregate nella cantina della propria casa. Nel cast ricordiamo Brandon Quintin Adams, Everett McGill, Wendy Robie e Ving Rhames. A fronte di un'accoglienza critica inferiore alle aspettative, ma comunque positiva – 70% su Rotten Tomatoes –, il film ha conseguito il Premio Pegaso al Festival internazionale del cinema fantastico di Bruxelles, nel 1992.

A produrre il remake sarà Monkey Paw Productsion, mentre gli altri dettagli rimangono ignoti: il progetto, infatti, è ancora nel pieno dello sviluppo iniziale.

Quanto a Jordan Peele, nasce come attore comico grazie alla serie MADtv, per poi raggiungere il successo a livello mondiale grazie all'horror Scappa - Get Out (peraltro vincitore del Premio Oscar come miglior sceneggiatura). Tra le altre pellicole figurano Noi e Nope, a cui si aggiungono le performance attoriali in Twisted Fortune, Vi presento i nostri, Nudi e felici e Keanu.

Per approfondire l'illustre carriera del regista, non perdetevi l'analisi congiunta di Nope, Noi e Get Out, che esprimono uno sguardo inedito sull'America di oggi. No, non ci sono dubbi: Peele adatterà l'opera di Wes Craven nel migliore dei modi!