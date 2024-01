Jordan Peele professa ottimismo: 'Il mio prossimo film potrebbe essere il mio preferito'

Quando si parla di un regista come Jordan Peele, che nel giro di pochi anni è stato capace di regalare al cinema perle come Scappa - Get Out, Noi e Nope, non si può non essere fiduciosi circa la riuscita dei suoi futuri progetti: il diretto interessato sembra condividere questo punto di vista, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni.

Il quarto film di Jordan Peele è ancora avvolto da una cortina di mistero, a maggior ragione dopo esser sparito dal calendario delle uscite targate Universal: il regista è però apparso entusiasta della sua nuova creatura, dicendosi aperto addirittura alla possibilità che questa diventi effettivamente la sua preferita tra le sue opere.

"Questo è stato... Ovviamente è stato un anno piuttosto interessante per me perché lo sciopero mi ha costretto a stare in uno stato d'allerta, che è la condizione in cui ho bisogno di stare. [...] Penso di avere le idee piuttosto chiare sul mio prossimo progetto e sono felicissimo di avere in arrivo un altro film che, sapete, potrebbe effettivamente diventare il mio preferito" ha spiegato Peele a Conan 'O Brien.

Vedremo se l'ottimismo del nostro Jordan si rivelerà basato su fondamenta solide o meno: certo è che, ad oggi, questa fiducia Peele se l'è pienamente meritata! E voi, che aspettative avete dopo i tre film citati in apertura? Fatecelo sapere nei commenti!