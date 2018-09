Jordan Peele possibile regista del remake di Candyman

Il regista premio Oscar Jordan Peele è in trattative per poter dirigere il remake del cult horror Candyman, diretto da Bernard Rose e adattamento del racconto The Forbidden, scritto da Clive Barker. Peele in questo periodo è impegnato con le riprese del suo prossimo thriller, Us, e con l'attività di produttore di diversi progetti.

Basato sul racconto di Barker, Candyman - Terrore dietro lo specchio uscì nel 1992, con Virginia Madsen nei panni di Helen Lyle, una studentessa di Chicago che approfondisce troppo la leggenda metropolitana di Candyman: figlio di uno schiavo e di un'artista, linciato dopo essersi innamorato e aver avuto un figlio con una donna bianca nel tardo diciannovesimo secolo. Dopo avergli tagliato la mano e avergli spalmato del miele addosso per essere ucciso dalle api, Candyman torna dall'oltretomba nelle vesti di un killer coperto di api, armato di un gancio e in grado di essere convocato dalla persona che ripete il suo nome cinque volte davanti allo specchio.

Secondo Bloody Disgusting, Jordan Peele sarebbe in trattative per produrre un remake di Candyman, con la possibilità di dirigere lui stesso il film.

Il film di Rose ebbe due sequel poco fortunati: Candyman 2 - L'inferno nello specchio, diretto da Bill Condon, e Candyman - Il giorno della morte, per la regia di Turi Meyer.

Nel caso venga prodotto un remake o un sequel potrebbe riguardare la continuazione della trama dalla fine del primo film, come sta accadendo per Halloween.

Il progetto che potrebbe coinvolgere Jordan Peele sembra l'unico che riguardi Candyman, che negli anni '90 regalò il successo a Tony Todd, poi comparso anche nel franchise Final Destination e Hatchet.