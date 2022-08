Jordan Peele pensa al futuro: il suo prossimo progetto dopo NOPE

Nel corso di questa settimana NOPE ha superato i 100 dollari al botteghino statunitense, segnando così un altro successo per Jordan Peele. Il regista di Get Out e Us, però, starebbe già guardando in avanti. In un'intervista ha infatti parlato dei suoi prossimi progetti.

Dopo il successo del suo secondo lungometraggio, Peele ha firmato un contratto quinquennale con la Universal nel 2019, che ha portato all'uscita di Candyman, NOPE e del prossimo Honk for Jesus. Save your Soul. Il regista sta anche producendo un remake di The People Under the Stairs di Wes Craven, mentre è al lavoro su quattro thriller sociali che vorrebbe far uscire nel prossimo decennio.

In un'intervista Empire gli ha chiesto se sta effettivamente già lavorando al prossimo film, e il regista ha ammesso di aver deciso di prendere un momento di riflessione. "Non so cosa succederà, ci sono alcune idee che filtrano. Sprofonderò un po' nel mondo e permetterò al mondo di dirmi qual è il prossimo [passo]. Quindi questo è ciò che farò nei prossimi due mesi... Sedermi, guardare, aspettare, osservare il mio caffè. [Passerò quel periodo] A vedere dei bei film da cui trarre ispirazione, anche se non hanno nulla a che fare con qualsiasi cosa io voglia fare. Per me funziona. A volte l'ispirazione arriva subito, a volte arriva dopo molto tempo. Ho bisogno di fare qualcosa, guardare e ascoltare, non si può semplicemente esprimersi sempre. Bisogna ascoltare".

Mentre attendiamo i prossimi progetti di Peele, vi raccontiamo il suo ultimo lavoro nella nostra recensione di NOPE.