Jordan Peele sarà onorato con il BAFTA LA Britannia Award per la regia

Dopo due anni in rapida ascesa conditi dal grande successo ottenuto da Scappa - Get Out e Noi, Jordan Peele si prepara ora a ricevere il The John Schlesinger Britannia Award per i risultati ottenuti nella regia alla prossima edizione dei BAFTA LA Britannia Awards.

Il regista sarà onorato per il suo lavoro nel campo dell'horror sociale nella premiazione che avverrà il prossimo 25 ottobre al Beverly Hilton Hotel; all'evento saranno premiati Jane Fonda, Jackie Chan e Steve Coogan.

Tra i registi che sono in passato stati insigniti con questo prestigioso premio troviamo, tra gli altri, Steve McQueen, Ava DuVernay, Ang Lee, Sam Mendes, Mike Newell, Danny Boyle, Christopher Nolan, David Yates, Quentin Tarantino, e Kathryn Bigelow. Insomma, possiamo dire che il regista si trova in ottima compagnia.

"Jordan Peele ha ottenuto un successo e un accoglienza della critica da record per un lavoro che ha allargato i confini e creato storie di importanza sociale" ha dichiarato ufficialmente Chanral Rickard, CEO della divisione losangelina dei BAFTA. "Le sue trame fantasiose, il casting inclusivo e lo stile coraggioso evocano lo spirito d'indipendenza, l'integrità e l'ambizione di John Schlesinger. Siamo onorati di poter celebrare il talento di Jordan alla cerimonia di quest'anno."

Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Noi e la recensione di Scappa - Get Out.