Jordan Peele, un nuovo sci-fi prodotto per Universal: ecco i dettagli

Il premio Oscar Jordan Peele e Issa Rae collaboreranno insieme per produrre il film sci-fi Sinkhole, il nuovo racconto di Leyna Krow, aggiudicatosi da Universal, che ha battuto quasi una dozzina di altri studios, in lotta per accaparrarsi i diritti. Peele è attivo da tempo anche in qualità di produttore, come nel caso del reboot di Candyman.

Il racconto di Leyna Krow racconta la storia di una giovane famiglia che si trasferisce nella casa dei loro sogni nonostante una voragine presente nel cortile. Una voragine che riesce misteriosamente a riparare cose rotte e distrutte.

Pare che Sinkhole esplori temi quali l'identità e la perfezione femminile. La storia è ambientata nella strada in cui vive Leyna Krow.



Il progetto è nato quando ad un gruppo di scrittori di Spokane è stato chiesto di scrivere una breve favola sul tema:"Ho sposato un mostro".

Issa Rae sarà molto probabilmente la protagonista e grazie anche al suo lavoro il film si sta concretizzando. Candidata agli Emmy con la sua serie Insecure, Issa Rae è uno dei nomi in grande ascesa nel panorama cinematografico e televisivo americano.

L'attrice produrrà Sinkhole con Montrel McKay e Sara Rastogi per Issa Rae Productions, con la collaborazione di Jordan Peele e Win Rosenfeld per Monkeypaw e Universal.

