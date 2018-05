Jordan Peele lavora al prossimo progetto: ecco il titolo e le possibili star

La Universal ha annunciato il titolo del nuovo progetto al quale lavorerà Jordan Peele, forte del successo di Scappa - Get Out, che ha ricevuto quattro candidature ai premi Oscar, vincendo la statuetta per la miglior sceneggiatura originale, scritta dallo stesso Peele. Ora iniziano a trapelare le prime notizie ufficiali sul prossimo film.

Il titolo annunciato è Us, e il film dovrebbe arrivare nelle sale dal 15 marzo 2019. Un altro thriller provocatorio e sfrontato nelle intenzioni del premio Oscar Jordan Peele, che produrrà il progetto con la sua Monkeypaw Productions con Ian Cooper, insieme a Sean McKittrick e Jason Blum.

Scritto e diretto da Jordan Peele, Us potrebbe vedere due star molto note come protagoniste femminili, secondo quanto scrive The Hollywood Reporter. Si tratta di Lupita Nyong'o, Oscar 2014 alla miglior attrice non protagonista per 12 anni schiavo di Steve McQueen, e di Elisabeth Moss, star di Mad Men, Top of the Lake e The Handmaid's Tale.

Con loro potrebbe esserci anche Winston Duke, fra i protagonisti di Black Panther, così come la Nyong'o, e nel cast di Avengers: Infinity War.

Scappa - Get Out è stato il primo progetto da regista e sceneggiatore per Jordan Peele. Nel cast Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener e Caleb Landry Jones. Kaluuya, per la sua performance, ha ricevuto la nomination quale miglior attore protagonista.